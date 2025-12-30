قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة
الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق
حسام حسن أدارها بجدارة.. جيلبرتو يعلق على مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا
الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
والدة الطفلة رقية تروي تفاصيل مصرع ابنتها برصاصة طائشة: ماتت على إيدي
حذفت صورها نهائيا… الفنانة الشابة ملك حسن تفاجئ الجمهور
بقناة السويس.. سفينة دعم الغوص DSV بمنحة يابانية مليار جنيه
سيناريوهات منافس المغرب في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا
فاطمة محمد علي: 2025 عام النجاح وتحقيق الأحلام على السوشيال ميديا.. وصلت لـ 1.5 مليون متابع
أسهل طريقة للحصول على شقة من الإسكان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السعودية تستدعي هوندا أكورد هايبرد بسبب خلل فني قد يؤثر على السلامة

هوندا أكورد هايبرد
هوندا أكورد هايبرد
كريم عاطف

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق حملة استدعاء جديدة لعدد من سيارات هوندا أكورد هايبرد، بعد رصد عيب مصنعي قد يشكل خطرا أثناء القيادة، ويشمل الاستدعاء 2,239 مركبة من الطرازات المتأثرة، بهدف إجراء إصلاحات فنية وقائية.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM)، قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء السير، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث أو إصابات، ويشمل الإجراء سيارات أكورد هايبرد موديلات 2023 و2024 و2025.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان سابق في الولايات المتحدة، حيث جرى في نوفمبر الماضي استدعاء أكثر من ربع مليون سيارة هوندا أكورد هايبرد من الموديلات نفسها وللسبب ذاته، وفق ما كشفته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية NHTSA.

ودعت وزارة التجارة مالكي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التحقق من حالة مركباتهم عبر رقم الهيكل من خلال موقع الاستدعاءات الرسمي، والتواصل مع وكيل هوندا المعتمد في السعودية شركة عبدالله هاشم المحدودة على الرقم 8001199988، لإجراء التحديثات المطلوبة دون أي مقابل.

وفي السياق نفسه، أوضحت NHTSA أن الخلل ناتج عن برنامج مراقبة الأعطال داخل وحدة التحكم المركزية، والذي قد يخطئ في تفسير بعض إشارات الاتصال الطبيعية على أنها عطل في المعالج، ما يؤدي إلى إعادة تشغيل مفاجئة للوحدة وانقطاع خطير في قوة الدفع أثناء القيادة، ومع ازدياد عدد الأنظمة المرتبطة بالوحدة نفسها، ارتفع الضغط الكهربائي وظهر تشويش إضافي، ما تسبب في تكرار أخطاء الاتصال وحدوث إعادة تشغيل غير متوقعة.

ولمعالجة المشكلة، أكدت الجهات المعنية أن الحل يتمثل في إعادة برمجة النظام لدى الوكلاء المعتمدين مجانا، على أن تبدأ شركة هوندا في إرسال إشعارات رسمية للمالكين خلال الفترة المقبلة.

وزارة التجارة السعودية حملة استدعاء سيارات هوندا أكورد هايبرد هوندا أكورد أكورد هايبرد هوندا أكورد هايبرد الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

روما

روما يفوز على جنوى بثلاثية في الدوري الإيطالي

حسام حسن

حسام حسن: راض عن التعادل أمام أنجولا وكنا قريبين من الفوز

ميدو

ميدو: تأهل منتخب مصر مستحق.. وشوبير حارس كبير

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد