السعودية تستدعي هوندا أكورد هايبرد بسبب خلل فني قد يؤثر على السلامة

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق حملة استدعاء جديدة لعدد من سيارات هوندا أكورد هايبرد، بعد رصد عيب مصنعي قد يشكل خطرا أثناء القيادة، ويشمل الاستدعاء 2,239 مركبة من الطرازات المتأثرة، بهدف إجراء إصلاحات فنية وقائية.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM)، قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء السير، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث أو إصابات، ويشمل الإجراء سيارات أكورد هايبرد موديلات 2023 و2024 و2025.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان سابق في الولايات المتحدة، حيث جرى في نوفمبر الماضي استدعاء أكثر من ربع مليون سيارة هوندا أكورد هايبرد من الموديلات نفسها وللسبب ذاته، وفق ما كشفته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية NHTSA.

ودعت وزارة التجارة مالكي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التحقق من حالة مركباتهم عبر رقم الهيكل من خلال موقع الاستدعاءات الرسمي، والتواصل مع وكيل هوندا المعتمد في السعودية شركة عبدالله هاشم المحدودة على الرقم 8001199988، لإجراء التحديثات المطلوبة دون أي مقابل.

وفي السياق نفسه، أوضحت NHTSA أن الخلل ناتج عن برنامج مراقبة الأعطال داخل وحدة التحكم المركزية، والذي قد يخطئ في تفسير بعض إشارات الاتصال الطبيعية على أنها عطل في المعالج، ما يؤدي إلى إعادة تشغيل مفاجئة للوحدة وانقطاع خطير في قوة الدفع أثناء القيادة، ومع ازدياد عدد الأنظمة المرتبطة بالوحدة نفسها، ارتفع الضغط الكهربائي وظهر تشويش إضافي، ما تسبب في تكرار أخطاء الاتصال وحدوث إعادة تشغيل غير متوقعة.

ولمعالجة المشكلة، أكدت الجهات المعنية أن الحل يتمثل في إعادة برمجة النظام لدى الوكلاء المعتمدين مجانا، على أن تبدأ شركة هوندا في إرسال إشعارات رسمية للمالكين خلال الفترة المقبلة.