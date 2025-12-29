‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

أسدل الستار على منافسات رالي "رمال باها الفيوم 2025"، الذي أقيم في قلب الصحراء الغربية،وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الفرق المحترفة وعشاق رياضات المحركات.

وشهدت النسخة الحالية إقبال متزايد مقارنة بالأعوام السابقة، في مؤشر واضح على النمو المستمر لرياضات الراليات الصحراوية في مصر، سواء على مستوى المشاركات المحلية أو الدولية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية وثقة المتسابقين في استضافة مثل هذه الفعاليات.

وقال أحمد السرجاني منظم الرالي، انه بمثل خطوة جديدة في مسار تنشيط سياحة المغامرات، وإبراز الطبيعة الفريدة لمحافظة الفيوم، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر على خريطة الراليات الصحراوية إقليمي ودولي.

وأضاف السرجاني، أن رالي ‏"رمال باها الفيوم 2025"، ‏اشرك به 10 فرق من أشهر الفرق المصرية في سباقات السيارات، كما ان مسافة الرالي قاربت 160 كلم ، تتنوع في طبقات ارضية مختلفة .

ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة ‏الخاصة بالسياحة والفعاليات الرياضية، والتي تستهدف دعم وتنظيم ‏أبرز الفعاليات المحلية والعالمية، وتسليط الضوء على المقومات ‏السياحية والرياضية المختلفة، وبتنظيم من فريق بوصلة وبالتعاون ‏مع وزارة البيئة، ‏ونادي ‏السيارات والرحلات المصري.‏

