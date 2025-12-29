قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

رمال باها الفيوم 2025
رمال باها الفيوم 2025

أسدل الستار على منافسات رالي "رمال باها الفيوم 2025"، الذي أقيم في قلب الصحراء الغربية،وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الفرق المحترفة وعشاق رياضات المحركات.

وشهدت النسخة الحالية إقبال متزايد مقارنة بالأعوام السابقة، في مؤشر واضح على النمو المستمر لرياضات الراليات الصحراوية في مصر، سواء على مستوى المشاركات المحلية أو الدولية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية وثقة المتسابقين في استضافة مثل هذه الفعاليات.

وقال أحمد السرجاني منظم الرالي، انه بمثل خطوة جديدة في مسار تنشيط سياحة المغامرات، وإبراز الطبيعة الفريدة لمحافظة الفيوم، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر على خريطة الراليات الصحراوية إقليمي ودولي.

وأضاف السرجاني، أن رالي ‏"رمال باها الفيوم 2025"، ‏اشرك به 10 فرق من أشهر الفرق المصرية في سباقات السيارات، كما ان مسافة الرالي قاربت 160 كلم ، تتنوع في طبقات ارضية مختلفة .

ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة ‏الخاصة بالسياحة والفعاليات الرياضية، والتي تستهدف دعم وتنظيم ‏أبرز الفعاليات المحلية والعالمية، وتسليط الضوء على المقومات ‏السياحية والرياضية المختلفة، وبتنظيم من فريق بوصلة وبالتعاون ‏مع وزارة البيئة، ‏ونادي ‏السيارات والرحلات المصري.‏

ولمشاهدة فيديو وتفاصيل الرالي، خلال اللينك التالي : 

رمال باها الفيوم 2025 رالي الراليات الصحراوية الرالي محافظة الفيوم وزارة الشباب والرياضة وزارة البيئة نادي السيارات والرحلات المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

فيتامين ب

أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

نزلات البرد

عشان ماتتعبش في الشتا.. طرق الوقاية من نزلات البرد

نزلات البرد

9 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

المزيد