القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للبقع السوداء.. كيف تزيل القطران من سيارتك دون إتلاف الطلاء؟

عزة عاطف

يعد القطران، أو ما يعرف بـ "البلاك" الناتج عن رصف الطرق، من أكثر المواد إزعاجًا لأصحاب السيارات؛ فهو يلتصق بهيكل السيارة كالمغناطيس ولا يمكن إزالته بجلسة غسيل عادية. 

والأسوأ من ذلك أن محاولة كشطه بأدوات حادة قد تؤدي لتدمير طبقة "الورنيش" الحامية للطلاء تمامًا. 

لحسن الحظ، هناك حلول احترافية ومنزلية تمكنك من إذابة هذه المادة اللزجة بكل سهولة وأمان، لتعود سيارتك كما لو كانت خارجة من الوكالة للتو.

استخدام المنتجات المتخصصة لإزالة القطران

تتوفر في الأسواق منتجات صممت خصيصًا لهذا الغرض، حيث تحتوي على تركيبات كيميائية تفتت الروابط الجزيئية للقطران دون التأثير على لمعان الطلاء. 

الحلول المنزلية والطرق البديلة

إذا كنت لا ترغب في شراء منتج مخصص، فهناك مواد بسيطة متوفرة في كل منزل يمكنها أداء المهمة بكفاءة. 

يعتبر بخاخ "WD-40" من أنجح الطرق لإزالة القطران؛ يكفي رشه على البقعة وتركه لمدة عشر دقائق حتى تذوب المادة السوداء، ثم مسحها بقطعة قماش من "الألياف الدقيقة" (Microfiber). 

كما يمكن استخدام "زبدة الفول السوداني" الناعمة كحل طبيعي وغريب؛ إذ تعمل الزيوت الطبيعية الموجودة فيها على تفتيت القطران ببطء، مما يسهل إزالته دون ترك أي خدوش تذكر على سطح السيارة.

خطوات العمل واللمسات النهائية

تبدأ العملية بغسل السيارة جيدًا بالماء والشامبو لإزالة الأتربة التي قد تسبب خدوشًا أثناء المسح. 

بعد تجفيف المنطقة المصابة، ضع المادة المذيبة (سواء كانت تجارية أو منزلية) واتركها لتعمل لفترة كافية. استخدم قطعة قماش نظيفة لمسح القطران بحركات دائرية خفيفة دون الضغط بقوة. 

وبعد الانتهاء، من الضروري جدًا إعادة غسل المنطقة بالماء والصابون لإزالة أي بقايا كيميائية، ثم وضع طبقة من "الشمع" (Wax) لحماية الطلاء واستعادة اللمعان المفقود نتيجه عملية التنظيف العميق.

نصائح وقائية للحفاظ على طلاء السيارة 

لتجنب تراكم القطران مستقبلاً، ينصح بوضع طبقة حماية "نانو سيراميك" أو شمع عالي الجودة بشكل دوري، حيث تعمل هذه الطبقات كعازل يمنع التصاق القطران مباشرة بالطلاء. 

كما يجب تجنب القيادة خلف شاحنات الرصف أو السير على الطرق التي تم الانتهاء من رصفها حديثًا قبل أن يجف الأسفلت تمامًا. 

تذكر دائمًا أن التدخل السريع لإزالة بقع القطران فور ملاحظتها يمنعها من الجفاف والتصلب، مما يجعل عملية التخلص منها أسهل بكثير وبأقل مجهود ممكن.

