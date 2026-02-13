ندرك أهمية الكأس.. أول تعليق من أرتيتا عن مواجهة أرسنال و ويجان

وعد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بإجراء تغييرات في تشكيلته لمباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد ضد ويجان أتلتيك، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، حيث يسعى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للتعافي من خيبة أمله في منتصف الأسبوع أمام برينتفورد.

وأهدر آرسنال فرصة استعادة فارق النقاط الست مع مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله 1-1 مع برينتفورد يوم الخميس.

قال أرتيتا إن تغيير البطولة وخوض مباراة على أرضه يمنح الفريق فرصة لإعادة ترتيب أوراقه وإراحة اللاعبين المرهقين، في ظل استمرار النادي في المنافسة على الألقاب في أربع بطولات.

وأضاف أرتيتا للصحفيين ردًا على سؤال حول تدوير اللاعبين: "نعم، هذا ما كنا نفعله، نحاول التأكد من أن كل لاعب له دورٌ أساسي في مسيرتنا في مختلف البطولات. وسيكون الوضع مماثلاً يوم الأحد".

وأضاف: "كل ثلاثة أيام، اعتدنا على خوض مباريات في بطولات مختلفة، سواء على أرضنا أو خارجها. نحن ندرك تمامًا أهمية هذه البطولة للنادي ولنا شخصيًا".

يُذكر أن آرسنال هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز باللقب 14 مرة، لكنه لم يفز به منذ موسم 2019-2020، وهو الموسم الأول لأرتيتا كمدرب. كما فشل الفريق في تجاوز الدور الرابع في السنوات الخمس الماضية.

قال أرتيتا: "لم نكن على قدر كافٍ من الجودة في ذلك اليوم، وعندما تخوض منافسة، عليك أن تكون في قمة مستواك، لذا، علينا أن نثبت ذلك مجدداً أمام ويجان يوم الأحد".

وأوضح أرتيتا أن قراره باستبدال إيبيريتشي إيزي بين الشوطين خلال مباراة برينتفورد كان تغييراً تكتيكياً، لكنه دافع عن لاعبه الذي تعاقد معه مقابل 68 مليون جنيه إسترليني (92.5 مليون دولار) والذي لم يضمن مكاناً أساسياً في التشكيلة حتى الآن.

وأكمل أرتيتا: "أعتقد أنه قدم بعض اللحظات الجيدة، وليس من السهل الانتقال إلى نادٍ جديد، فالوضع دائماً هكذا".

وختم: "عندما تلعب ضد فريق كهذا، وتكون الكرة في كثير من الأحيان بعيدة عن الأرض، وعليك أن تقطع الهجمات باستمرار، خاصةً بالنسبة للاعبين الهجوميين والمبدعين، يصبح الأمر أكثر صعوبة".