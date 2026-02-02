أول تعليق من أرتيتا قبل مواجهة تشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزية

يسعى ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، إلى إيجاد حل سريع لتعويض غياب لاعب الوسط ميكل ميرينو، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الفريق قبل مواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ورغم فوز أرسنال في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، أكد أرتيتا أن هذا التفوق لا يمنح فريقه أفضلية حقيقية قبل لقاء العودة المقرر غدًا الثلاثاء، مشددًا على أن تشيلسي يعيش فترة فنية مميزة تحت قيادة مدربه الجديد ليام روسنير.

وحقق تشيلسي خمسة انتصارات متتالية منذ خسارته أمام أرسنال، كما ضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز السادس في مرحلة الدوري، إلى جانب تقدمه إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سنلعب على أرضنا وهذا يمنحنا دفعة معنوية، لكننا نواجه فريقًا يقدم مستويات قوية للغاية، وليام روسنير يقوم بعمل رائع، ويجب أن نكون في أعلى درجات التركيز لتحقيق الفوز".

من جانبه، وصف روسنير أرسنال بأنه المرشح الأبرز للتأهل، رغم أن فريقه لم يتعرض لأي هزيمة منذ توليه المسؤولية سوى في مواجهة الذهاب أمام الجانرز.

وتلقى أرسنال ضربة موجعة بعد تأكد إصابة ميرينو بكسر في القدم خلال مباراة مانشستر يونايتد، حيث سيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، ما يعني غيابه عن المباريات القادمة.

وعن ذلك، قال أرتيتا: "ميرينو عنصر مهم للغاية في تشكيلتنا، والإصابة التي تعرض لها غير معتادة، وسنراقب تطورات حالته عن قرب".

ومع إغلاق سوق الانتقالات الشتوية اليوم الاثنين، أوضح المدرب الإسباني أن إدارة النادي تبحث عن بديل مناسب لتعويض غياب اللاعب المصاب

واختتم: "عندما تخسر لاعبًا مؤثرًا، عليك أن تحاول إيجاد حل سريع سواء من داخل الفريق أو عبر التعاقد مع لاعب جديد، خبر إصابة ميرينو جاء مفاجئًا، ويومنا سيكون مزدحمًا بسبب ذلك".