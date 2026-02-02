قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أول تعليق من أرتيتا قبل مواجهة تشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزية

أرتيتا
أرتيتا

يسعى ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، إلى إيجاد حل سريع لتعويض غياب لاعب الوسط ميكل ميرينو، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الفريق قبل مواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ورغم فوز أرسنال في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، أكد أرتيتا أن هذا التفوق لا يمنح فريقه أفضلية حقيقية قبل لقاء العودة المقرر غدًا الثلاثاء، مشددًا على أن تشيلسي يعيش فترة فنية مميزة تحت قيادة مدربه الجديد ليام روسنير.

وحقق تشيلسي خمسة انتصارات متتالية منذ خسارته أمام أرسنال، كما ضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز السادس في مرحلة الدوري، إلى جانب تقدمه إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سنلعب على أرضنا وهذا يمنحنا دفعة معنوية، لكننا نواجه فريقًا يقدم مستويات قوية للغاية، وليام روسنير يقوم بعمل رائع، ويجب أن نكون في أعلى درجات التركيز لتحقيق الفوز".

من جانبه، وصف روسنير أرسنال بأنه المرشح الأبرز للتأهل، رغم أن فريقه لم يتعرض لأي هزيمة منذ توليه المسؤولية سوى في مواجهة الذهاب أمام الجانرز.

وتلقى أرسنال ضربة موجعة بعد تأكد إصابة ميرينو بكسر في القدم خلال مباراة مانشستر يونايتد، حيث سيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، ما يعني غيابه عن المباريات القادمة.

وعن ذلك، قال أرتيتا: "ميرينو عنصر مهم للغاية في تشكيلتنا، والإصابة التي تعرض لها غير معتادة، وسنراقب تطورات حالته عن قرب".

ومع إغلاق سوق الانتقالات الشتوية اليوم الاثنين، أوضح المدرب الإسباني أن إدارة النادي تبحث عن بديل مناسب لتعويض غياب اللاعب المصاب

واختتم: "عندما تخسر لاعبًا مؤثرًا، عليك أن تحاول إيجاد حل سريع سواء من داخل الفريق أو عبر التعاقد مع لاعب جديد، خبر إصابة ميرينو جاء مفاجئًا، ويومنا سيكون مزدحمًا بسبب ذلك".

