أرتيتا يحفز لاعبي أرسنال قبل مواجهة ليدز يونايتد في البريميرليج

يسعى ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، لرفع معنويات لاعبيه بعد غياب الفريق عن الانتصارات في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحث الفريق على التحلي بالتواضع في سعيه لتحقيق أول لقب دوري منذ موسم 2003-2004.

وتسببت الخسارة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضي، في تقليص فارق النقاط مع مانشستر سيتي وأستون فيلا لكن أرتيتا دعا فريقه للتركيز على الصورة العامة لما قدمه حتى الآن هذا الموسم.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد غدا: "الأمر يتعلق بفهم موقفك بالتأكيد عندما تخسر مباراة، تنتابك مشاعر عديدة، خاصة لدى هذه المجموعة من اللاعبين شديدة التنافسية".

وتابع: "إنهم يبحثون عن التميز، وعندما لا تحقق ذلك، تبدأ في طرح الأسئلة، وهذا ما فعلناه، دوري هو بث التفاؤل والواقعية حول المكانة التي وصلنا إليها، نادينا له تاريخ طويل جدا، ومن الصعب أن نجد أنفسنا في هذا الموقع في شهر فبراير".

وأضاف: "نقوم بالكثير من الأشياء بشكل جيد للغاية، وعلينا التركيز على ذلك في المقام الأول، بالتأكيد نريد أن نتحسن، ولكن مع الحفاظ على الثقة والقناعة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأتم: "علينا أن نحرص على أن تكون الرحلة جميلة، لأن ما ينتظرنا رائع، ويجب أن يكون الجميع جزءا منه، لكن يجب أن نعيش ذلك بروح مرحة وتفاؤل ورغبة حقيقية في المضي قدما".

وحقق أرسنال الانتصار في جميع مبارياته الثماني بدوري أبطال أوروبا، وتأهل إلى دور 16 كأفضل فريق في مرحلة الدوري، بينما ينافس أيضا على لقبَي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.