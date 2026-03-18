لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟
الجيش الكويتي: الدفاع الجوي يتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة مُعادية
إيران تضرب قلب تل أبيب .. ومحطة القطار تتحوّل إلى ساحة دمار
تصعيد خطير في لبنان .. قتـ.ـلى سوريون ومصابون بعد سلسلة غارات إسرائيلية
تعطل قطار تل أبيب .. ارتفاع حصيلة الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 7 قتــلى ومصابين
لزيادة المشاهدات .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات مُخلّة بأكتوبر
أرقام صادمة تهز أمريكا .. 23 مليار دولار تكلفة حرب ترامب على إيران حتى الآن
إنذار نووي في إيران .. قذيفة تضرب محطة بوشهر دون إصابات
الدفاع الجوي السعودي يدمر مسيّرتين استهدفتا المنطقة الشرقية
ترامب يؤكد لملك البحرين دعم واشنطن لدول الخليج
ضربة ثقيلة قرب مضيق هرمز.. قنابل خارقة تدمر مواقع صواريخ إيرانية محصنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

صرف منحة عيد الفطر المبارك
صرف منحة عيد الفطر المبارك
حنان توفيق

أعلنت الحكومة البدء في صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية قبل حلول العيد.

وكشف وزير العمل حسن رداد، أن إجمالي قيمة المنحة بلغ نحو 343.9 مليون جنيه، يستفيد منها 229303 عمال مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، موزعين على مستوى 27 محافظة.

وأوضح أن صرف المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار دعم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها من أكثر الفئات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.

بدء الصرف عبر مكاتب البريد
وبحسب وزارة العمل، بدأ صرف المنحة اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويتم الصرف باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستحقين المسجلين رسميًا لدى الوزارة من خلال الشركات أو المقاولين.

وأكدت الوزارة أن منحة عيد الفطر تمثل إحدى أدوات الدعم المباشر ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي يتم تمويلها من الحساب المركزي المخصص لهذه الفئة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لبناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة، يستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا.

وشددت وزارة العمل على استمرار جهودها لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يسمح بضم مزيد من المستحقين خلال الفترات المقبلة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما دعت المستفيدين إلى التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المنحة خلال الفترة المحددة، مع التأكيد على تيسير إجراءات الصرف ومنع التكدس.

وتأتي هذه المنحة في توقيت بالغ الأهمية، مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد عادة زيادة في النفقات الأسرية، ما يعزز دورها في تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، بالتوازي مع زيادات الأجور والمعاشات المرتقبة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

حسام حسن

قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر

الاهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر وتحرير سيناء

أحمد فهيم

أحمد فهيم: تمنيت تقديم دور الرئيس الراحل أنور السادات

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة 29 .. اتهام حمادة هلال بالتسبب في قتل طارق النهري

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف رؤيته للحب: عشت 3 تجارب حقيقية.. وأنهي علاقاتي باحترام

لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

