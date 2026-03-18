موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

أعلنت الحكومة البدء في صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية قبل حلول العيد.

وكشف وزير العمل حسن رداد، أن إجمالي قيمة المنحة بلغ نحو 343.9 مليون جنيه، يستفيد منها 229303 عمال مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، موزعين على مستوى 27 محافظة.

وأوضح أن صرف المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار دعم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها من أكثر الفئات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.

بدء الصرف عبر مكاتب البريد

وبحسب وزارة العمل، بدأ صرف المنحة اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويتم الصرف باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستحقين المسجلين رسميًا لدى الوزارة من خلال الشركات أو المقاولين.

وأكدت الوزارة أن منحة عيد الفطر تمثل إحدى أدوات الدعم المباشر ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي يتم تمويلها من الحساب المركزي المخصص لهذه الفئة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لبناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة، يستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا.

وشددت وزارة العمل على استمرار جهودها لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يسمح بضم مزيد من المستحقين خلال الفترات المقبلة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما دعت المستفيدين إلى التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المنحة خلال الفترة المحددة، مع التأكيد على تيسير إجراءات الصرف ومنع التكدس.

وتأتي هذه المنحة في توقيت بالغ الأهمية، مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد عادة زيادة في النفقات الأسرية، ما يعزز دورها في تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، بالتوازي مع زيادات الأجور والمعاشات المرتقبة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.