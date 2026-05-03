«بناء عالم يسوده السلام» .. جمال عبدالرحيم يُهنئ الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

هنّأ جمال عبدالرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، جميع الزملاء والزميلات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُوافق الثالث من مايو من كل عام.

وكتب «عبدالرحيم» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وأشار «عبد الرحيم» إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار: "بناء عالم يسوده السلام"، وهو شعار اختارته منظمة اليونسكو، ويعكس إيمانًا عميقًا بأن الإعلام الحر والمستقل ليس مجرد ناقل للأخبار، بل هو أداة فاعلة في تعزيز ثقافة الحوار وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

كما أكد «عبد الرحيم» في رسالته على أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتأكيد على الدور المحوري للصحافة في الحفاظ على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف: "كل التحية والإجلال إلى أرواح شهداء الصحافة المصرية على مر العصور الذين سالت دماؤهم الزكية في سبيل الدفاع عن وطنهم ومهنتهم، ومن أجل العيش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية".

وناشد «عبد الرحيم» الصحفيين على استمرار العمل الجاد والمخلص في سبيل رفع راية الصحافة الحرة، ودعا إلى مزيد من التضامن بين جميع العاملين في هذا المجال لضمان تحقيق حرية الصحافة في مختلف أنحاء العالم.