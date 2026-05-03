سعر جديد للذهب في تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026 .. تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر ثباتًا مع بدء تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026؛ على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وسجّل سعر الذهب داخل الصاغة المصرية؛ استقرارًا من دون تغيير وسط حالة من الترقب بعد انتهاء العطلات الأسبوعية.

سعر الذهب آخر تحديث

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب 6965 جنيهًا.

تحركات الذهب

وفقد الذهب في محلات الصاغة أمس مقدار 15 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7960 جنيهًا للشراء و 7914 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7296 جنيهًا للشراء و 7254 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6965 جنيهًا للشراء و 6925 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5970 جنيهًا للشراء و 5935 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.72 ألف جنيه للشراء و 55.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجّل سعر أوقية الذهب 4615 دولارًا للشراء و 4613 دولارًا للبيع.