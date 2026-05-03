الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«افتقدنا تحليلك العميق» .. لميس الحديدي توجّه رسالة إنسانية مؤثرة إلى حسن المستكاوي

لميس الحديدي
لميس الحديدي
علا محمد

وجّهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إنسانية مؤثرة إلى الناقد الرياضي حسن المستكاوي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عبّرت خلالها عن افتقادها لتحليله العميق والمتميز في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي. 

وقالت «لميس»: «ربما تكون هذه أول قمة بين الزمالك والأهلي منذ سنوات طويلة لم نسمع فيها صوت الأستاذ حسن المستكاوي... بينما يضج الوسط الرياضي والإعلامي بالتحليلات والتعليقات والمناقشات - كالمعتاد - مع احتدام المنافسة على قمة الدوري".

وأضافت لميس: "افتقدت كثيرًا عمق تحليله وهدوء رؤيته ودقة ملاحظته، فهو دائمًا يضع الأمور في معيارها ونسقها الصحيح... ربنا يقومك بالسلامة يا صديقي العزيز، ونستمتع بصوتك من جديد".


".Hassan Al Mestikawi

وكان حسن المستكاوي قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلًا طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، مما أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

يُعد حسن المستكاوي من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.

