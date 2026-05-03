وليد صلاح عبداللطيف: أرفض توقيع عقوبة مالية على عبدالله السعيد بعد أزمة القمة

تحدّث وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، عن واقعة عبد الله السعيد خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ رغم خبرته الكبيرة.

وأوضح وليد صلاح عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، قائلًا: "بالفعل عبد الله السعيد أخطأ، رغم أنه لاعب كبير وهادئ الطباع، ويمتلك خبرات طويلة في مثل هذه المباريات".

وعلّق على نية مجلس إدارة الزمالك توقيع غرامة مالية على اللاعب، قائلًا: "توقيع غرامة 100 ألف جنيه على عبد الله السعيد قرار غير مناسب من وجهة نظري، وكان من الأفضل احتواء اللاعب بدلًا من معاقبته في هذا التوقيت".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: "عبد الله السعيد لاعب كبير وصاحب تاريخ، ويجب التعامل مع الموقف بشكل أفضل، خاصة أننا في مرحلة حاسمة من الدوري، ويتبقى مباراتان فقط، لذلك أنا لست مع توقيع هذه العقوبة حاليًا".

