الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، أجواءً مستقرة على جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الأجواء مشمسة على جميع المحافظات، وأن العظمى بالقاهرة تسجل 25 درجة، وأن درجة الحرارة بمحافظات الصعيد تتجاوز الـ 30.

وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إنه بداية من غد، الأربعاء، سيكون هناك تغير في الأحوال الجوية، لتغير مصادر الكتل الهوائية.

وكشف أن البلاد ستشهد من الغد حالة جوية غير مستقرة، سيكون لها تأثير على أغلب محافظات الجمهورية، وسيكون هناك نشاط للرياح سيكون معها إثارة للرمال والأتربة.

وأشار إلى أن بعض المناطق ستشهد بعض الأمطار، لكن ستكون على القطاع الغربي، والقاهرة سيكون لها نصيب، وأنه رغم حالة الاستقرار سيشعر الكثير بارتفاع درجات الحرارة.