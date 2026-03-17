رياح قوية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عميق قادم من ليبيا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن رصد منخفض جوي متعمق يحمل اسم “Jolina” قبالة السواحل الليبية، مصحوبًا برياح قوية وأحوال جوية غير مستقرة.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية، أن خرائط الطقس تشير إلى نشاط ملحوظ في سرعة الرياح المصاحبة للمنخفض، حيث من المتوقع أن تصل هبات الرياح إلى نحو 100 كم/س، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة.

وأضافت أن المنخفض قد يتطور ليصبح عاصفة متوسطية، مع تحركه تدريجيًا نحو الشرق ليؤثر على منطقة خليج سرت خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا المنخفض الجوي لا يؤثر على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى استقرار الأوضاع الجوية داخل البلاد رغم تطورات الحالة في المناطق المجاورة