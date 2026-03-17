هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن اليوم الثلاثاء 17 مارس يُعد من الأيام المناسبة نسبيًا لتنفيذ عدد من العمليات الزراعية، قبل بدء موجة جديدة من التقلبات الجوية ورياح الخماسين المعروفة بـ«الحسومات» اعتبارًا من يوم الأربعاء وخلال الأيام التالية.

حالة الطقس اليوم

وأوضح فهيم أن حالة الطقس اليوم تشهد أجواءً باردة نسبيًا خلال ساعات الصباح الباكر، تميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تعود الأجواء الباردة ليلًا خاصة في مناطق الصعيد. كما تظهر شبورة مائية خفيفة خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط نسبي للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، خصوصًا بأقصى غرب البلاد مثل سيوة والسلوم.



درجات الحرارة المتوقعة



وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل نحو 25 درجة للعظمى و15 للصغرى في القاهرة والوجه البحري، و24 للعظمى و13 للصغرى على السواحل الشمالية، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 28 للعظمى و13 للصغرى، وتبلغ في جنوب الصعيد نحو 32 درجة للعظمى و19 للصغرى.



حالة من عدم الاستقرار

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأربعاء 18 مارس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن هذه الحالة يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم بأنحاء الجمهورية



القاهرة الكبرى:



​درجات الحرارة فى القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 22.



​درجات الحرارة فى 6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 22.

​درجات الحرارة فى بنها: الصغرى 14 والعظمى 23.



​الوجه البحري والدلتا:

​درجات الحرارة فى دمنهور: الصغرى 11 والعظمى 21.

​درجات الحرارة فى وادى النطرون: الصغرى 11 والعظمى 22.

​درجات الحرارة فى كفر الشيخ: الصغرى 11 والعظمى 21.

​درجات الحرارة فى بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 21.

​درجات الحرارة فى المنصورة: الصغرى 11 والعظمى 21.

​درجات الحرارة فى الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى شبين الكوم: الصغرى 12 والعظمى 21.

​درجات الحرارة فى طنطا: الصغرى 11 والعظمى 20.

​مدن السواحل الشمالية:



​درجات الحرارة فى دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20.

​درجات الحرارة فى بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى العلمين: الصغرى 12 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى مطروح: الصغرى 13 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى السلوم: الصغرى 11 والعظمى 24.

​درجات الحرارة فى سيوة: الصغرى 12 والعظمى 25.