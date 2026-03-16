قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد ..بينما يسود طقس بارد ليلا.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وعلى مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين ، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية .


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 25 15
العاصمة الجديدة 25 14
6 أكتوبر 26 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 24 14
وادي النطرون 25 15
كفر الشيخ 24 14
بلطيم 24 14
المنصورة 25 15
الزقازيق 25 15
شبين الكوم 24 14
طنطا 24 14
دمياط 22 13
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 25 12
السويس 25 12
العريش 23 11
رفح 22 12
رأس سدر 26 13
نخل 24 10
كاترين 19 06
الطور 26 15
طابا 25 14
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 25 14
الإسكندرية 24 13
العلمين 24 13
مطروح 23 12
السلوم 25 11
سيوة 23 12
رأس غارب 26 15
سفاجا 26 16
مرسى علم 27 17
شلاتين 27 18
حلايب 26 18
أبو رماد 29 15
مرسى حميرة 26 17
أبــــــرق 32 15
جبل علبة 31 15
رأس حدربة 26 17
الفيوم 26 12
بني سويف 27 12
المنيا 28 13
أسيوط 29 13
سوهاج 30 14
قنا 31 16
الأقصر 31 17
أسوان 32 19
الوادي الجديد 31 17
أبوسمبل 32 19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة هواوي
السكوالين
سيارات بالسوق المحلى
محمد حماد
