اتحاد السلة يشيد بمسيرة مجدي أبو فريخة ودوره في النهوض بالمنظومة الرياضية

أشاد محمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بالدور الذي قدمه الراحل مجدي أبو فريخة في تطوير اللعبة داخل مصر، مؤكدًا أنه كان صاحب رؤية علمية ساهمت في إعادة كرة السلة المصرية إلى المسار العالمي.

وقال محمد فتحي في تصريحات إذاعية لبرنامج «7×1» إن مجدي أبو فريخة لعب دورًا محوريًا في النهوض باللعبة خلال فترة رئاسته للاتحاد، مضيفًا: «هو من أعاد كرة السلة للطريق العالمي، وكان يمتلك رؤية علمية متطورة ساعدت في تطوير المنظومة بشكل كبير».

وأضاف فتحي أنه فخور بكونه تعلم أسس الإدارة الرياضية على يد أبو فريخة، مشيرًا إلى أن ما قدمه للرياضة المصرية بشكل عام، وكرة السلة بشكل خاص، يمثل إرثًا مهمًا يجب البناء عليه في الفترة المقبلة.