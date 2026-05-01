حبس شخصين بتهمة تحطيم الحاجز الخرسانى على الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين لاتهامهما بتحطيم الحاجز الخرسانى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص بالقليوبية وسرقة أسياخ حديدية منه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بتحطيم الحاجز الخرسانى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص بالقليوبية وسرقة أسياخ حديدية منه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة والقليوبية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا ببيعهما المسروقات لـ (مالك مخزن خردة " عميل سيئ النية" - مقيم بالقاهرة) أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.