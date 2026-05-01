القيمة السوقية قبل القمة.. 37.05 مليون يورو للأهلي والزمالك بـ 15.28 مليونا

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين القطبين، الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري، في ديربي يُتوقع أن يكون له تأثير كبير في تحديد بطل المسابقة هذا الموسم.

يدخل الفريقان اللقاء بعد نتائج غير مرضية في الجولة الماضية؛ حيث تعادل الزمالك سلبياً مع إنبي، بينما تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام بيراميدز بثلاثية دون رد.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 37.05 مليون يورو، مقابل 15.28 مليون يورو للزمالك، ليصل إجمالي قيمة المباراة إلى 52.33 مليون يورو، ما يعكس حجم وأهمية المواجهة.

انتهت مباراة الدور الأول بفوز الأهلي 2-1 بعد أن قلب تأخره أمام الزمالك، وهو ما يمنح اللقاء طابعاً ثأرياً للفريق الأبيض.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة على المستويين الفني والبدني، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم



تنقل قناة أون سبورت اللقاء، ويسبقها استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية.