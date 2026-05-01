أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة، بمسجد السيدة نفيسة - رضي الله عنها - بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير.

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة

وحضر الصلاة عدد من القيادات الدينية والعلمية، من بينهم محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أحمد جمال مدير مديرية أوقاف القاهرة.

ونُقلت شعائر الصلاة على شاشة التلفزيون المصري، حيث افتُتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود علي حسن، في أجواء إيمانية.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، تحت عنوان: «إتقان العمل واجب ديني وحضاري»، مؤكدًا أن الإسلام يحث على العمل الجاد والانشغال بكل ما هو نافع، ويحذر من مظاهر الكسل والدعة والتواكل، لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

وأشار إلى عدد من القواعد المهمة لتحقيق النجاح في مجال التجارة، مستشهدًا بما ورد عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين سُئل عن سر غناه، فقال: «كنتُ أُعالج وأنمِّي، ولا أزدري ربحًا، ولا أشتري شيخًا، وأجعل الرأس رأسين»، في إشارة إلى حسن الإدارة وتنمية المال والحرص على استثمار الفرص.