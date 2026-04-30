الأوقاف تعلن اعتماد 25 واعظة بالمديريات

أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد (٢٥) واعظة بالمديريات، وذلك ضمن جهودها في دعم العمل الدعوي النسائي، وتمكين الكفاءات المؤهلة من أداء رسالتهن في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وتشمل الدفعة الجديدة الناجحات من المتقدمات للحصول على تصريح واعظة معتمدة بمديريات أوقاف: الغربية، والمنوفية، ودمياط، والقليوبية، والوادي الجديد، وذلك عقب اجتيازهن الاختبارات المقررة.

وتؤكد الوزارة أنها ستواصل الإعلان تباعًا عن أسماء باقي الناجحات من مختلف المحافظات، ممن امتُحنَّ واعتُمدن، في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الواعظات المؤهلات علميًّا ودعويًّا، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في العمل الدعوي والمجتمعي.

حركة تغييرات محدودة

وعلى جانب آخر أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارات بتجديد تكليف عدد من القيادات بتسيير أعمال وظائف قيادية بديوان عام الوزارة وبعض المديريات، وذلك على النحو التالي:

_ تجديد تكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي أبو مركب - كبير محققين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف القانون؛ بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف.

_ تجديد تكليف الشيخ الطيب محمد حسان محمد - إمام وخطيب ومدرس أول بالمستوى الوظيفي الأولى «أ» بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية؛ بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الأقصر.