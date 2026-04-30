66 ألف جلسة.. الأوقاف تعلن حصاد الأنشطة القرآنية خلال شهر أبريل

كشفت وزارة الأوقاف، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، عن حصيلة إنجازاتها الاستثنائية خلال شهر أبريل 2026، حيث نجحت في عقد 66976 جلسة قرآنية متنوعة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الأنشطة المكثفة في إطار الرؤية الشاملة للوزارة نحو ترسيخ الثقافة القرآنية، والتوسع في برامج التحفيظ والإقراء، وتقديم خدمات تعليمية متكاملة تليق بقدسية كتاب الله وتلبي احتياجات المجتمع بمختلف فئاته.

وقد توزعت هذه الجهود الميدانية بين عدة محاور رئيسية، حيث احتلت المقارئ القرآنية نصيباً كبيراً بواقع 23779 مقرأة، شملت مقارئ الأئمة والجمهور والمقارئ النموذجية، إلى جانب مقارئ السيدات والواعظات ومقارئ الفجر، مع تميز خاص لمقرأة سورة الكهف بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية.

وبالتوازي مع ذلك، فعلت الوزارة برنامج "صحح قراءتك" في 1213 مسجداً، بواقع 15769 جلسة، لضمان إتقان أحكام التلاوة والضبط الصحيح للكلمات القرآنية لدى المشاركين، بالإضافة إلى مجالس الإقراء على كبار القراء ومراكز التلاوة المتخصصة.



وفي مسار التحفيظ وبناء الأجيال، سجلت مكاتب التحفيظ نشاطاً ملحوظاً بانعقاد 27308 حلقة، تنوعت بين المكاتب التابعة للمساجد وحلقات التحفيظ بالمكافأة، فضلاً عن تعزيز التواجد الرقمي عبر تنفيذ 728 حلقة تحفيظ "عن بُعد" لتسهيل التواصل مع الراغبين في الحفظ من مختلف الأعمار.

واختتمت الوزارة حصادها الشهري بالتركيز على رعاية المتميزين، حيث انتهت من المسابقة الكبرى لمراكز إعداد المحفظين، والاختبارات التمهيدية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثالثة والثلاثين، مؤكدة ريادة مصر في إعداد جيل قرآني واعٍ ومتمكن يحمل رسالة الوسطية والإتقان.

