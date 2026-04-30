شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالقاهرة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بسلطنة عمان، واستعداد الأزهر لاستقبال أئمة عمان للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفق منهج أزهري مصمم من قبل هيئة علمية تضم كبار علماء الأزهر وأساتذته المتخصصين في مختلف العلوم الشرعية والعربية والتطبيقية.

من جانبه، أعرب السفير العماني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده للدور الكبير الذي يقوم به فضيلته في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي ومجابهة الصور المغلوطة، مؤكدا أن سلطنة عمان تسعى لتعزيز علاقاتها مع الأزهر الشريف، هذه المؤسسة الدينية والعلمية الأكبر في العالم الإسلامي، التي يقصدها طلاب العلم من كل أنحاء الدنيا.