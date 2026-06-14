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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة منى البدري مدير الإدارة العامة للإصدارات الاستراتيجية بالمركز، والدكتور باسم رفعت المستشار بالإدارة المركزية لمتابعه وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، في إطار زيارة المحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» بعدد من المحافظات، في ضوء توجيهات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان بمتابعة المبادرة على أرض الواقع ورصد معدلات الإنجاز بها.

وثمّنت محافظ الوادي الجديد جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ لإنجاح جهود المبادرة التي أطلقتها الوزارة كمبادرة صحية وتنموية تستهدف الاهتمام بصحة الأم والطفل خلال ال 1000 يوم الأولى من حياة الإنسان (مقسمة إلى 270 يوماً فترة الحمل + 730 يوماً أول عامين من عمر الطفل)؛ معربةً عن تقديرها لجهود الدولة في رعاية الأفراد بما يسهم في بناء جيل جديد يتمتع بقدرات عقلية وجسدية ومناعية كاملة.

وأوضحت مجدي أنه تم وضع خطة لتفقّد عدد من الوحدات الصحية التي تُنفذ بها المبادرة بمراكز المحافظة الخمسة خلال هذا الأسبوع؛ وذلك لمتابعة آليات تطبيق المبادرة على أرض الواقع، ورصد معدلات الإنجاز بها والتحديات التنفيذية التي تواجهها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق مستهدفات المبادرة.

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