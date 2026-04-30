ديني

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا غدًا الجمعة بخطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 24 مسجدًا غدًا الجمعة 1من مايو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (13) مسجدًا، وصيانة وتطوير (10) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1041) مسجدًا من بينها (801) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (240) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14530) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 369 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:


ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد نجع الحرفة القبلي – مركز حوش عيسى؛ ومسجد علي الجابري بعزبة علي الجابري قرية النبيرة – مركز إيتاي البارود؛ ومسجد الروضة  بعزبة زراعة 4 بقرية فرهاش – مركز حوش عيسى؛ ومسجد نور الإسلام بعزبة الجندي – مركز أبو حمص؛ ومسجد الزواوي – مدينة دمنهور.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن أبو حسانين بقرية الناصرية – مركز العياط.
تم صيانة وتطوير مسجد المدينة المنورة بعزبة شيحة بقرية الرقة – مركز العياط.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد مسعد قدره بقرية الغبايشة – مركز سيدي سالم؛ ومسجد أبو بكر الصديق بقرية الزعفران – مركز الحامول؛ ومسجد الرحمة بعزبة إسكندر – مركز كفر الشيخ.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد كمال بقرية المحمدية بالعزيزية – مركز منيا القمح.
تم صيانة وتطوير مسجد الصالحي بعزبة الصالحي بمدينة القنايات – مركز الزقازيق؛ والمسجد الكبير أولاد شريف بقرية الزنكلون – مركز الزقازيق.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الأهالي بعزبة السرايا الكبرى – مركز قطور.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة عظيم – مركز بلقاس.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية سفاري – مركز أبو قرقاص.
وفي محافظة أسيوط:
تم إنشاء وبناء مسجد الشيخ يوسف – قرية الهمامية – مركز البداري
تم صيانة وتطوير مسجد الجبابرة بقرية باويط – مركز ديروط؛ ومسجد طلعت عبد السميع بقرية كوم إنجاشة – مركز ديروط؛ والمسجد الكبير بقرية بني زيد – مركز الفتح.
وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بقرية سدس المحطة – مركز ببا.
وفي محافظة الإسماعيلية:
تم صيانة وتطوير مسجد نور الله بمنطقة قمة فايد – مركز ومدينة فايد.
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد أحمد غنام بقرية الحصة – مركز طوخ.
وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الدير – مركز إسنا.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

