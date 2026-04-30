برئاسة شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يؤكد زيادة الدعم وتعظيم استفادة المستحقين بشكل غير مسبوق

عقد مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات اجتماعه الـ30، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، وبحضور الأستاذة الدكتورة سحر نصر، الأمين العام للبيت، مستشار شيخ الأزهر، والسادة أعضاء مجلس الأمناء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، في الاجتماع، أن «بيت الزكاة والصدقات» يضطلع بدور مجتمعي وإنساني محوري في دعم الفئات الأولى بالرعاية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، مشيرًا إلى أن البيت حقق نقلة نوعية خلال عام 2025 وأصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل الخيري المؤسسي القائم على مبادئ الحوكمة والشفافية والكفاءة، بما يضمن وصول أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها بعدالة وانضباط.

وشدد فضيلته على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، والتركيز على البرامج التنموية المستدامة التي تستهدف تحسين جودة حياة الأسر المستحقة، وتمكينها اقتصاديًّا، ونقلها من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار حرص «بيت الزكاة والصدقات» على ترجمة مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي إلى أثر ملموس، تمثل في زيادة حجم الدعم المقدم عبر مختلف البرامج، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن وصول المساعدات إلى أكبر عدد من المستحقين بكفاءة وعدالة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة سحر نصر تقريرًا شاملًا حول أبرز إنجازات «بيت الزكاة والصدقات» في عام 2025م، تضمَّن تطور حجم المساعدات المقدَّمة، والتوسع في البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة داخل مصر وخارجها، لا سيما في مناطق الأزمات، وعلى رأسها قطاع غزة، عن طريق حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023م، وما قدَّمه البيت من دعم للأشقاء في لبنان والسودان.

كما تناول التقرير خطط العمل المستقبلية، والتي تشمل التوسع في برامج الدعم النقدي المنتظم، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز برامج الرعاية الصحية المتكاملة، فضلًا عن تعميق الشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يحقق التكامل في تقديم الخدمات ويعظم الأثر التنموي المستدام.

وخلال الاجتماع، تم عرض الإنجازات التي حققها «بيت الزكاة والصدقات» خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض إجراءات الحوكمة المالية المتبعة داخل البيت والإشادة بها، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية ويرسخ مبادئ الشفافية والرقابة الرشيدة، في إطار الالتزام بأعلى معايير النزاهة المؤسسية.

واستعرض المجلس تقرير مراقب الحسابات المستقل عن القوائم المالية للبيت، والذي أكد أن القوائم المالية تعكس مركزًا ماليًا سليمًا ومنظومة حوكمة مالية ومؤسسية ناجحة وتعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للبيت ونتائج أعماله، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة ذات الصلة. كما أشار التقرير إلى انتظام السجلات والحسابات المالية والتزامها الكامل بالمعايير وأحكام القانون، بما يعكس سلامة الإجراءات المالية وكفاءة منظومة الرقابة الداخلية، واختتم بالثناء على أثنى

وناقش مجلس الأمناء عددًا من الموضوعات التنظيمية والإجرائية، من بينها اعتماد خطط التطوير المؤسسي، وتعزيز نظم المتابعة والتقييم وقياس الأثر، إلى جانب إقرار عدد من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأكد الحضور دعمهم الكامل لجهود البيت ورسـالته الإنسانية، وحرصهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المجتمع المصري وتعزيز قيم التكافل والتراحم، وذلك بجمع أموال الزكاة والصدقات طواعية وتوجيهها في مصارفها الشرعية، الواردة في قول الله عز وجل:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].