قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

برئاسة شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يؤكد زيادة الدعم وتعظيم استفادة المستحقين بشكل غير مسبوق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

عقد مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات اجتماعه الـ30، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، وبحضور الأستاذة الدكتورة سحر نصر، الأمين العام للبيت، مستشار شيخ الأزهر، والسادة أعضاء مجلس الأمناء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، في الاجتماع، أن «بيت الزكاة والصدقات» يضطلع بدور مجتمعي وإنساني محوري في دعم الفئات الأولى بالرعاية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، مشيرًا إلى أن البيت حقق نقلة نوعية خلال عام 2025 وأصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل الخيري المؤسسي القائم على مبادئ الحوكمة والشفافية والكفاءة، بما يضمن وصول أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها بعدالة وانضباط.

وشدد فضيلته على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، والتركيز على البرامج التنموية المستدامة التي تستهدف تحسين جودة حياة الأسر المستحقة، وتمكينها اقتصاديًّا، ونقلها من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار حرص «بيت الزكاة والصدقات» على ترجمة مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي إلى أثر ملموس، تمثل في زيادة حجم الدعم المقدم عبر مختلف البرامج، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن وصول المساعدات إلى أكبر عدد من المستحقين بكفاءة وعدالة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة سحر نصر تقريرًا شاملًا حول أبرز إنجازات «بيت الزكاة والصدقات» في عام 2025م، تضمَّن تطور حجم المساعدات المقدَّمة، والتوسع في البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة داخل مصر وخارجها، لا سيما في مناطق الأزمات، وعلى رأسها قطاع غزة، عن طريق حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023م، وما قدَّمه البيت من دعم للأشقاء في لبنان والسودان.

كما تناول التقرير خطط العمل المستقبلية، والتي تشمل التوسع في برامج الدعم النقدي المنتظم، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز برامج الرعاية الصحية المتكاملة، فضلًا عن تعميق الشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يحقق التكامل في تقديم الخدمات ويعظم الأثر التنموي المستدام.

وخلال الاجتماع، تم عرض الإنجازات التي حققها «بيت الزكاة والصدقات» خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض إجراءات الحوكمة المالية المتبعة داخل البيت والإشادة بها، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية ويرسخ مبادئ الشفافية والرقابة الرشيدة، في إطار الالتزام بأعلى معايير النزاهة المؤسسية.

واستعرض المجلس تقرير مراقب الحسابات المستقل عن القوائم المالية للبيت، والذي أكد أن القوائم المالية تعكس مركزًا ماليًا سليمًا ومنظومة حوكمة مالية ومؤسسية ناجحة وتعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للبيت ونتائج أعماله، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة ذات الصلة. كما أشار التقرير إلى انتظام السجلات والحسابات المالية والتزامها الكامل بالمعايير وأحكام القانون، بما يعكس سلامة الإجراءات المالية وكفاءة منظومة الرقابة الداخلية، واختتم بالثناء على أثنى

وناقش مجلس الأمناء عددًا من الموضوعات التنظيمية والإجرائية، من بينها اعتماد خطط التطوير المؤسسي، وتعزيز نظم المتابعة والتقييم وقياس الأثر، إلى جانب إقرار عدد من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأكد الحضور دعمهم الكامل لجهود البيت ورسـالته الإنسانية، وحرصهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المجتمع المصري وتعزيز قيم التكافل والتراحم، وذلك بجمع أموال الزكاة والصدقات طواعية وتوجيهها في مصارفها الشرعية، الواردة في قول الله عز وجل:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

مجلس أمناء بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: البداية الخاطئة فى فهم الدين تنتهى بضلال بعيد

جانب من اللقاء

برئاسة شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات يؤكد زيادة الدعم وتعظيم استفادة المستحقين بشكل غير مسبوق

قطاع المعاهد الأزهرية

"التنظيم والإدارة" يعلن مسابقة لتعيين 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد