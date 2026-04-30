شيخ الأزهر يستقبل السفير الأردني بالقاهرة لبحث التعاون العلمي والدعوي

استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية لدى القاهرة.

وفي بداية اللقاء، نقل السفير الأردني تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير جلالته للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في نصرة قضايا الأمة ودعم المسلمين حول العالم، وجهود فضيلته في تصحيح الصورة المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف، ونشر الصورة الصحيحة لوسطية الإسلام واعتداله وتعاليمه السمحة.

وأكد السفير الأردني سعي بلاده لتعزيز علاقاتها بالأزهر الشريف، معربًا عن تقديره للعناية التي يوليها الأزهر للطلاب الأردنيين الوافدين للدراسة فيه، وتوفير المنح الدراسية لهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، ومساعدتهم على التفرغ لتحصيل العلوم دون معوقات.

من جانبه، أكد شيخ الأزهر عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بالمملكة الأردنية، معربًا عن تقديره لجلالة الملك عبد الله الثاني، وما يقوم به من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيًا لجلالته دوام الصحة والعافية.

كما أكد فضيلته استعداد الأزهر لتلبية كافة الاحتياجات العلمية والدعوية للأردن، من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب الأردنيين، وإيفاد المبعوثين الأزهريين، إضافة إلى استقبال الأئمة الأردنيين للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفق منهج أزهري أعدته هيئة علمية متخصصة تضم نخبة من كبار أساتذة الأزهر وعلمائه في مختلف التخصصات.