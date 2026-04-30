"التنظيم والإدارة" يعلن مسابقة لتعيين 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة كبرى تستهدف التعاقد مع 8000 معلم مساعد في تخصص اللغة العربية، للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية في مختلف المراحل التعليمية بجميع المحافظات المعلن عنها.

تأتي هذه المسابقة في إطار دعم المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف وسد العجز في الكوادر التعليمية المتخصصة بما يضمن جودة العملية التعليمية.

وحدد الجهاز الفترة من 15 حتى 29 مايو 2026 موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين، على أن يكون التقديم إلكترونياً حصرياً عبر بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي.

ودعا الجهاز الراغبين في الترشح للوظائف إلى الاطلاع بدقة على كافة الشروط والمؤهلات العلمية والمستندات المطلوبة والموضحة بالإعلان الرسمي على البوابة قبل البدء في إجراءات التسجيل.



وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تنبيه هام للمتقدمين، مفاده أنه لن يُسمح لأي مرشح بدخول الاختبارات والامتحانات المقررة إلا بعد إجراء مراجعة دقيقة لأصول المستندات الورقية، والتأكد التام من مطابقتها للبيانات التي تم تسجيلها إلكترونياً واستيفائها لكافة شروط الإعلان، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار أفضل الكفاءات للعمل بالأزهر الشريف.



