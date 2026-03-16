الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. فيديو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة ستكون مستقرة على البلاد، موضحًا أن البلاد خلال فترة النهار تشهد أجواءً دافئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن البلاد خلال فترة المساء والصباح الباكر تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وكشف أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل اليوم العظمى 23 و24 درجة، وغدًا ستصل إلى 25 درجة، وأن هناك اعتدالًا في الرياح، وأنه لا توجد اليوم فرص لسقوط الأمطار.

وأشار إلى أن البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد تشهد رياحًا مثيرة للرمال والأتربة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق على سطح الأرض.

وتابع أننا خلال هذه الفترة نودع فصل الشتاء ونستقبل فصل الربيع، ولذلك تحدث تغيرات في حالة الطقس، وعلى جميع المواطنين متابعة النشرات الجوية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنها 23 14

دمنهور 21 11

وادي النطرون 22 11

كفر الشيخ 21 11

بلطيم 21 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 12

نخل 22 07

كاترين 15 04

الطور 22 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 25 15

الإسكندرية 23 12

العلمين 23 12

مطروح 23 13

السلوم 24 11

سيوة 25 12

رأس غارب 25 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 27 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 09

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 16

الوادي الجديد 27 13

أبو سمبل 28 16