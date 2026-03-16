الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرًا بدرجات الحرارة اليوم بالمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفئ إلى دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلا.

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين.

بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة الكبري: 23 درجة مئوية

الإسكندرية: 23 درجة مئوية

شرم الشيخ: 26 درجة مئوية

مطروح: 23 درجة مئوية

أسوان: 28 درجة مئوية