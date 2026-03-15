إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

طقس اليوم| الأرصاد: أمطار متوسطة وغزيزة ورعدية على هذه المناطق

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوجد فرص لتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

وتوقع الخبراء وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج العقبة قد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعوا حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس: معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الجديدة 21 10

6 اكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 19 15

بورسعيد 19 16

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 21 12

نخل 20 07

كاترين 14 04

الطور 23 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 13

الاسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 21 12

رأس غارب 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 28 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 14

الأقصر 26 15

أسوان 28 16

الوادى الجديد 25 13

أبوسمبل 28 16

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 37 24

المدينة 34 21

الرياض 32 20

المنامة 25 21

أبوظبى 33 21

الدوحة 29 22

الكويت 24 16

دمشق 18 06

بيروت 18 15

عمان 16 08

القدس 17 09

غزة 19 14

بغداد 23 11

مسقط 29 23

صنعاء 26 10

الخرطوم 43 26

طرابلس 20 12

تونس 17 07

الجزائر 18 09

الرباط 18 08

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 16 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 23 12

نيودلهى 30 18

جاكرتا 33 24

بكين 12 03

كوالالمبور 34 24

طوكيو 15 08

أثينا 16 05

روما 19 08

باريس 13 05

مدريد 16 06

برلين 13 06

لندن 11 04

مونتريال 02 01-

موسكو 08 03-

نيويورك 07 06

واشنطن 16 07

نواكشوط 27 18

أديس أبابا 25 12

