حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنها 23 14

دمنهور 21 11

وادي النطرون 22 11

كفر الشيخ 21 11

بلطيم 21 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 12

نخل 22 07

كاترين 15 04

الطور 22 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 25 15

الإسكندرية 23 12

العلمين 23 12

مطروح 23 13

السلوم 24 11

سيوة 25 12

رأس غارب 25 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 27 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 09

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 16

الوادي الجديد 27 13

أبو سمبل 28 16

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 24

المدينة المنورة 33 21

الرياض 33 21

المنامة 26 20

أبو ظبي 35 23

الدوحة 31 23

الكويت 25 16

دمشق 18 05

بيروت 19 14

عمان 15 06

القدس 16 07

غزة 19 13

بغداد 22 12

مسقط 32 25

صنعاء 27 09

الخرطوم 42 26

طرابلس 18 13

تونس 15 09

الجزائر 15 06

الرباط 20 09

نواكشوط 27 19

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 15 00

إسطنبول 13 06

إسلام آباد 22 11

نيودلهي 31 18

جاكرتا 32 23

بكين 15 02

كوالالمبور 35 24

طوكيو 15 07

أثينا 17 07

روما 19 07

باريس 12 04

مدريد 18 06

برلين 08 01

لندن 11 03

مونتريال 04 02-

موسكو 08 04-

نيويورك 09 04

واشنطن 13 04

أديس أبابا 26 13