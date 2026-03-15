حر ولاّ برد؟.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 15 مارس 2026 |فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرًا بدرجات الحرارة اليوم بالمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد وبارد ليلًا، وفرص أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وخليج السويس.

وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية، قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة 30% تقريباً على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة الكبري: 22 درجة مئوية

الإسكندرية: 20 درجة مئوية

شرم الشيخ: 24 درجة مئوية

مطروح: 19 درجة مئوية

أسوان: 27 درجة مئوية