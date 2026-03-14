الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار غزيرة ورعدية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر رياح وأمطار غزيرة ورعدية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر رياح وأمطار غزيرة ورعدية
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأحد مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وتوقع الخبراء أن تكون الظواهر الجوية شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. مع فرص تساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتوقعوا حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة في كفر الشيخ

خريطة الأمطار غدا

توقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج العقبة قد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. 

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس فمعتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية.

الأمطار الغزيرة والرياح القوية تعطل الرحلات الجوية والقطارات والعبارات في نيوزيلندا

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الجديدة 21 10

6 اكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 19 15

بورسعيد 19 16

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 21 12

نخل 20 07

كاترين 14 04

الطور 23 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 13

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 21 12

رأس غارب 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 28 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 14

الأقصر 26 15

أسوان 28 16

الوادي الجديد 25 13

أبوسمبل 28 16

أمطار غزيرة وفيضانات تهدد الرحلات الجوية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 37 24

المدينة 34 21

الرياض 32 20

المنامة 25 21

أبوظبى 33 21

الدوحة 29 22

الكويت 24 16

دمشق 18 06

بيروت 18 15

عمان 16 08

القدس 17 09

غزة 19 14

بغداد 23 11

مسقط 29 23

صنعاء 26 10

الخرطوم 43 26

طرابلس 20 12

تونس 17 07

الجزائر 18 09

الرباط 18 08

اماكن سقوط الأمطار اليوم

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 16 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 23 12

نيودلهى 30 18

جاكرتا 33 24

بكين 12 03

كوالالمبور 34 24

طوكيو 15 08

أثينا 16 05

روما 19 08

باريس 13 05

مدريد 16 06

برلين 13 06

لندن 11 04

مونتريال 02 01-

موسكو 08 03-

نيويورك 07 06

واشنطن 16 07

نواكشوط 27 18

أديس أبابا 25 12

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟

عباس عراقجي

عراقجي: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من رأس الخيمة ومحيط دبي.. ولا حديث عن وقف إطلاق النار

أرشيفية

حزب الله: استهدفنا مستوطنات أدميت وحانينا وشلومي بصليات صاروخية

أرشيفية

إيران: استهداف فروع "سي تي بنك" الأمريكي في دبي والمنامة الليلة الماضية

بالصور

أحلامك تكشف إصابتك بهذا المرض قبل ظهور الأعراض.. لا تستهون بكوابيس الليل

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

‏سعر ‏سوبارو امبريزا موديل 2010 في سوق المستعمل| صور

سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏

أنتونيلي يحقق رقما قياسيا في الصين وسط هيمنة مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي

قبل عيد الفطر.. 6 ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة ومشرقة

ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد