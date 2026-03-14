حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار غزيرة ورعدية

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الأحد مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وتوقع الخبراء أن تكون الظواهر الجوية شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. مع فرص تساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتوقعوا حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

خريطة الأمطار غدا

توقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج العقبة قد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس فمعتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الجديدة 21 10

6 اكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 19 15

بورسعيد 19 16

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 21 12

نخل 20 07

كاترين 14 04

الطور 23 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 13

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 21 12

رأس غارب 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 28 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 14

الأقصر 26 15

أسوان 28 16

الوادي الجديد 25 13

أبوسمبل 28 16

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 37 24

المدينة 34 21

الرياض 32 20

المنامة 25 21

أبوظبى 33 21

الدوحة 29 22

الكويت 24 16

دمشق 18 06

بيروت 18 15

عمان 16 08

القدس 17 09

غزة 19 14

بغداد 23 11

مسقط 29 23

صنعاء 26 10

الخرطوم 43 26

طرابلس 20 12

تونس 17 07

الجزائر 18 09

الرباط 18 08

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 16 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 23 12

نيودلهى 30 18

جاكرتا 33 24

بكين 12 03

كوالالمبور 34 24

طوكيو 15 08

أثينا 16 05

روما 19 08

باريس 13 05

مدريد 16 06

برلين 13 06

لندن 11 04

مونتريال 02 01-

موسكو 08 03-

نيويورك 07 06

واشنطن 16 07

نواكشوط 27 18

أديس أبابا 25 12