حقيقة تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس .. ماذا أعلنت التعليم؟

حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الطقس ، حسمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، نافية صدور أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : إن قرار تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس ، اعتاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تركه للسادة المحافظين حسب ظروف كل محافظة .

وحتى الآن لم يصدر أي محافظ قرارا ينص على تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية

وكانت قد تعرضت جمهورية مصر العربية اليوم ، إلى نشاط قوى للرياح والرمال المثارة وتدهور الرؤية الأفقية

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وتدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق ، قائلة : تبقي الأجواء مغبرة وفرص الأمطار موجودة اليوم وتنتهي ، ومن المتوقع أن يشمل التحسن في الأحوال الجوية كافة المناطق مع نهاية يوم الغد الأحد

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية : يتضح من صور الأقمار الصناعية تحرك الغطاء السحابي شرقاً تمهيداً لدخول الجبهة الباردة وبداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بعد دخول الرياح الشمالية الغربية ، مؤكدةً أنه ما زال اتجاه الرياح الجنوبية الغربية النشطة هي المؤثرة على أغلب الأنحاء.

و وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا لجميع المواطنين : طالبت خلاله بضرورة الابتعاد عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة ، مع التشديد على عدم الوقوف تحت الأسطح المتهالكة

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة ، عند الخروج وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، على ضرورة القيادة بحذر شديد على الطرق نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية.