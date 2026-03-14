هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية ؟ .. سؤال يردده حالياً العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية اليوم .

تعطيل الدراسة في المدارس غداً

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن وزير التربية والتعليم دائما ما يترك قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية لكل محافظ في محافظته حسب خطورة الوضع في كل محافظة .

وحتى الآن لم يصدر أي محافظ قرارا ينص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية

ماذا أعلنت الأرصاد الجوية ؟

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن نشاط قوى للرياح ورمال مثارة وتدهور الرؤية الأفقية وخاصة على(شمال سيناء، القاهرة الكبرى ،الوجه البحرى ، مدن القناه وشمال ووسط الصعيد ) ، مشيرةً إلى استمرار ظهور الغطاء السحابي على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وبشكل عشوائي.



تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

من جانبها نشرت الصفحة الرسمية لـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً عاجلاً للمواطنين ، أكدت خلاله أنه استمرار النشاط القوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة ، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على معظم الأنحاء ، لذا يُنصح باتباع الإرشادات التالية: