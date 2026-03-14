بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز
فتاوى| هل تجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف؟.. لماذا لم يخرج النبي والصحابة زكاة الفطر نقودا؟
نائب رئيس الوزراء: تطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة.. نواب: خطوة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

ياسمين بدوي

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية ؟ .. سؤال يردده حالياً العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية اليوم .

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على تعطيل  الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن وزير التربية والتعليم دائما ما يترك قرار تعطيل  الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية لكل محافظ في محافظته حسب خطورة الوضع في كل محافظة .

وحتى الآن لم يصدر أي محافظ قرارا ينص على  تعطيل  الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء في جمهورية مصر العربية 

ماذا أعلنت الأرصاد الجوية ؟

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن نشاط قوى للرياح ورمال مثارة وتدهور الرؤية الأفقية وخاصة على(شمال سيناء، القاهرة الكبرى ،الوجه البحرى ، مدن القناه وشمال ووسط الصعيد ) ، مشيرةً إلى استمرار ظهور الغطاء السحابي على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وبشكل عشوائي.
 

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

من جانبها نشرت الصفحة الرسمية لـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً عاجلاً للمواطنين ، أكدت خلاله أنه استمرار النشاط القوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة ، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على معظم الأنحاء ، لذا يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

  •  الابتعاد عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة.
  •  يُنصح مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج.
  •  القيادة بحذر شديد على الطرق نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية.
العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

إمام عاشور

صالح جمعة يكشف موقف إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

الكحك

استشاري مناعة يحذر من الإفراط في كحك العيد.. وهذه الكمية المناسبة

مع تغييرات الجو… نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

مع تغييرات الجو.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

الغثيان

لماذا تشعر بالغثيان في رمضان؟ أسباب مفاجئة تحدث بعد الإفطار وطرق بسيطة للتخلص منه

بالصور

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

