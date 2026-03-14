عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من أن اليوم السبت 14 مارس 2026 يُعد الأصعب في موجة التقلبات الجوية الحالية، متوقعًا تأثر معظم أنحاء الجمهورية برياح خماسينية قوية محملة بالرمال والأتربة، تبدأ قبل فجر السبت وتستمر على مدار اليوم.

ماذا يحدث فى طقس السبت؟

وأوضح فهيم، في تصريحات صحفية، أن ليلة السبت ستكون مختلفة تمامًا، حيث تسود أجواء دافئة بشكل غير معتاد مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تقدم منخفض خماسيني قوي يصاحبه نشاط ملحوظ في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما يمهد ليوم شديد التقلبات الجوية.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن التأثير الأكبر للعاصفة الخماسينية سيتركز في الصحراء الشرقية والقاهرة الكبرى وشرق الدلتا ومدن القناة ومعظم مناطق سيناء، مع امتداد الأتربة والرمال المثارة تدريجيًا إلى مناطق الدلتا مع تقدم ساعات النهار، لافتًا إلى أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة وقد تزيد في المناطق المكشوفة.

وأضاف فهيم أن التوقعات تشير أيضًا إلى سقوط أمطار غزيرة على محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، بينما قد تمتد أمطار متفاوتة الشدة إلى بعض مناطق الدلتا والقاهرة، مع تركّزها بشكل أكبر على مناطق مصر الوسطى خاصة المنيا وبني سويف ومناطق خليج السويس.

أخطر ظواهر الحالة الجوية

وأكد أن أخطر الظواهر المصاحبة للحالة الجوية تتمثل في الرياح الخماسينية المثيرة للأتربة، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، واحتمال سقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق، إلى جانب استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، فضلاً عن اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

ونصح رئيس مركز معلومات تغير المناخ المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية، والقيادة بحذر شديد بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، كما يُفضل تقليل السفر بين المحافظات خلال ذروة العاصفة، مع بقاء مرضى الحساسية والربو في أماكن مغلقة قدر الإمكان وارتداء الكمامات عند الضرورة.

كما وجه فهيم عدة توصيات عاجلة للمزارعين لمواجهة تأثيرات العاصفة، من بينها وقف عمليات الرش أو التسميد الورقي أثناء نشاط الرياح، وتأمين الصوب الزراعية والأنفاق البلاستيكية جيدًا، وتثبيت الدعامات والأغطية البلاستيكية، إضافة إلى تأمين ألواح الطاقة الشمسية والخزانات وإزالة أي أدوات خفيفة قد تحملها الرياح.

كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 14 مارس 2026، استمرار حالة التقلبات الجوية التي يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح سرعتها من (40 إلى 50 كم/س) تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

​فرص أمطار متوسطة (قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً): تؤثر على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، وخليج السويس، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

تؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال ووسط الصعيد، سلاسل جبال البحر الأحمر، والصحراء الغربية، وقد تكون متوسطة أحياناً على بعض المناطق.

​نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ، تنشط على أغلب الأنحاء، وتحديداً على مناطق من الصحراء الغربية، جنوب البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، ومناطق من محافظة البحر الأحمر. قد تؤدي لتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.