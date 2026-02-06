أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غدا السبت ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ل​يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شمالاً مائل للحرارة جنوباً، وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة على القاهرة الكبري غدا 27 درجة .

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:​

القاهرة الكبرى:

الصغرى 19 والعظمى 27.

​ الصغرى 18 والعظمى 28.

الصغرى 18 والعظمى 28.

الصغرى 19 والعظمى 27.

​الوجه البحري والدلتا:

الصغرى 16 والعظمى 26.

​ الصغرى 18 والعظمى 27.

الصغرى 16 والعظمى 26.

الصغرى 16 والعظمى 26.

الصغرى 19 والعظمى 27.

الصغرى 16 والعظمى 27.

الصغرى 16 والعظمى 26.

​مدن السواحل الشمالية:

الصغرى 17 والعظمى 27.

الصغرى 18 والعظمى 27.

الصغرى 16 والعظمى 26.

الصغرى 15 والعظمى 26.

الصغرى 15 والعظمى 25.

الصغرى 14 والعظمى 27.

الصغرى 16 والعظمى 29.

​مدن القناة وشمال سيناء:

الصغرى 16 والعظمى 29.

الصغرى 16 والعظمى 28.

الصغرى 14 والعظمى 29.

الصغرى 14 والعظمى 27.

​جنوب سيناء:

الصغرى 15 والعظمى 26.

الصغرى 08 والعظمى 27.

الصغرى 05 والعظمى 19.

الصغرى 14 والعظمى 26.

الصغرى 13 والعظمى 25.

الصغرى 18 والعظمى 27.

​مدن البحر الأحمر:

الصغرى 15 والعظمى 28.

الصغرى 17 والعظمى 29.

الصغرى 18 والعظمى 30.

الصغرى 18 والعظمى 27.

الصغرى 17 والعظمى 26.

الصغرى 18 والعظمى 26.

​شمال الصعيد:

الصغرى 12 والعظمى 28.

الصغرى 12 والعظمى 29.

الصغرى 12 والعظمى 29.

​جنوب الصعيد:

الصغرى 13 والعظمى 30.

الصغرى 14 والعظمى 30.

الصغرى 13 والعظمى 31.

​الصغرى 13 والعظمى 31.

الصغرى 14 والعظمى 31.

الصغرى 12 والعظمى 30.

الصغرى 14 والعظمى 31.