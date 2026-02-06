قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات جنازة أطفال حادث دير أبو فانا

دير القديس «أبو فانا» المتوحد
ميرنا رزق

في مشهد إنساني بالغ الألم، ودعت محافظة المنيا أربعة من أبنائها الأطفال، ضحايا حادث انهيار جزء من سور دير القديس «أبو فانا» المتوحد بمركز ملوي، حيث تحولت لحظات اللهو البريئة إلى فاجعة خيمت بظلالها على أهالي المنطقة، وأثارت حالة من الحزن العميق داخل الأوساط الكنسية والشعبية.

بدء صلوات التجنيز 

بدأت منذ قليل صلوات جنازة الأطفال الأربعة ضحايا حادث انهيار جزء من سور دير القديس «أبو فانا» المتوحد، بمركز ملوي في محافظة المنيا، وهو السور الفاصل بين مباني الدير والمزرعة، وذلك وسط حالة من الحزن والأسى.

ويرأس صلوات الجنازة نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، بمشاركة نيافة الأنبا بقطر أسقف دير مواس، ولفيف من رهبان دير أبو فانا، وكهنة إيبارشيتي ملوي ودير مواس، إلى جانب أسر الضحايا وعدد من أهالي المنطقة.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة أربعة أطفال من أبناء مركز دير مواس، وهم:

  • بدر شنودة حنا (7 سنوات)
  • تواضروس بدر حنا (10 سنوات)
  • نادية أشرف يونان (11 سنة)
  • شنودة باسم إبراهيم (10 سنوات)
     

كما أُصيب طفلان، وهما:

  • مريم أشرف يونان (8 سنوات)
    توماس
  • صموئيل رشدي (7 سنوات).

وأوضح مصدر من رهبان الدير أن الانهيار طال جزءًا من السور الفاصل بين المنطقة الأثرية ومزرعة الدير، وليس السور الأثري الذي جرى ترميمه سابقًا، مرجحًا أن يكون الحادث نتيجة تحركات وتراكم الرمال، وهي من العوامل الطبيعية لطبيعة المنطقة، وذلك تزامنًا مع وجود الأطفال للهو بجوار السور.

وأضاف المصدر أنه جرت معاينة موقع الحادث، حيث قررت الجهات المعنية تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص السور المنهار وباقي المباني المحيطة، وبيان الأسباب الفنية والإنشائية التي أدت إلى وقوع الحادث، مع إعداد تقرير تفصيلي يُعرض على جهات التحقيق المختصة.

أبو فانا الكنسية الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا الأنبا بقطر أسقف دير مواس

