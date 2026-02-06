قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الأمريكي
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات، بمحلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، استقرارًا في مستويات البيع، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 526.75 درهم، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4214.00 درهمًا، وفق متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق الإماراتية.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات (سعر البيع دون مصنعية):

عيار 24: 593.25 درهم

عيار 22: 549.25 درهم

عيار 21: 526.75 درهم

عيار 18: 451.50 درهم

عيار 14: 349.25 درهم

عيار 12: 299.50 درهم

الأونصة: 18452.25 درهم

الجنيه الذهب: 4214.00 درهما

الأونصة بالدولار: 4899.42 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 593.25 درهم في تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة بالإمارات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 549.25 درهم، وهو من الأعيرة المتداولة في المشغولات الذهبية.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق، فقد سجل 526.75 درهم للجرام، ليظل من أبرز الأعيرة طلبًا في السوق المحلي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 451.50 درهم، فيما بلغ عيار 14 نحو 349.25 درهم، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 299.50 درهم.

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغت الأونصة 18452.25 درهم، فيما سجل الجنيه الذهب 4214.00 درهمًا، بينما وصل سعر الأونصة عالميًا إلى 4899.42 دولار.

الذهب الإمارات أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في الإمارات أسعار الذهب في الإمارات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

سنة النبي قبل النوم

كيف كان الرسول يختتم يومه؟ سنة النبي قبل النوم | لا تتركها

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية

صلاة الضحى

ما وقت صلاة الضحى وما عدد ركعاتها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد