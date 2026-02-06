رصاص الغدر من العم وابنه ينهى حياة ابن شقيقه فى قرية السمطا بقنا| اعرف السبب

كشفت أجهزة الأمن بقنا، تفاصيل مقتل شاب بطلقات نارية فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا، حيث تبين أن العم وابنه وراء ارتكاب الجريمة.

وتبين أن خلافات على قطعة أرض زراعية بين المجنى عليه وعمه، دفعت الأخير ونجله إلى إطلاق النيران على المجنى عليه خلال مشاجرة، انتهت بمصرعه فى الحال.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطلقات نارية فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.