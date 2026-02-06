قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
الأسعار ترتفع | الذهب والفضة يربحان مع ضعف الدولار وتصاعد المخاوف الجيوسياسية بين أمريكا وإيران
الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لأوكرانيا بـ 185 مليون دولار
حوادث

رصاص الغدر من العم وابنه ينهى حياة ابن شقيقه فى قرية السمطا بقنا| اعرف السبب

جثة
جثة

كشفت أجهزة الأمن بقنا، تفاصيل مقتل شاب بطلقات نارية فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا، حيث تبين أن العم وابنه وراء ارتكاب الجريمة.

وتبين أن خلافات على قطعة أرض زراعية بين المجنى عليه وعمه، دفعت الأخير ونجله إلى إطلاق النيران على المجنى عليه خلال مشاجرة، انتهت بمصرعه فى الحال.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطلقات نارية فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا مركز دشنا قرية السمطا رصاص العم قطعة أرض زراعية مرفق إسعاف قنا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

الزبيب

قبل شراء ياميش رمضان.. تعرفي على أنواع الزبيب وأيهم الأفضل

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

