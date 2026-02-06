قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
الأسعار ترتفع | الذهب والفضة يربحان مع ضعف الدولار وتصاعد المخاوف الجيوسياسية بين أمريكا وإيران
الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لأوكرانيا بـ 185 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟

نيسان سنترا وتويوتا كورولا
نيسان سنترا وتويوتا كورولا
صبري طلبه

تقدم العلامات اليابانية مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، منها السيارة نيسان سنترا وتويوتا كورولا، وتعد تلك النسختين من أشهر السيارات اليابانية والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد"، أبرز المواصفات وأسعار السيارة نيسان سنترا وتويوتا كورولا في السوق المصري

محرك نيسان سنترا وتويوتا كورولا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT.

نيسان سنترا

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 8.9 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

تويوتا كورولا 

تنطلق السيارة تويوتا كورولا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بحوالي 7 لترات، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

نيسان سنترا

أبعاد نيسان سنترا وتويوتا كورولا

ترتكز نيسان سنترا على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.615 مم، وبعرض يبلغ 1.760 مم، وبارتفاع يبلغ 1.495 مم، مع خلوص أرضي يقدر بـ 165 مم.

تويوتا كورولا 

تأتي السيارة تويوتا كورولا بنسبة طول بلغت 4.630 مم، و1.780 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.435 مم، وخلوص أرضي يبلغ 164 مم، وقاعدة عجلات بطول 2700 مم.

أسعار السيارة نيسان سنترا وتويوتا كورولا في مصر

تقدم نيسان سنترا في السوق المصري بسعر يبلغ 899,000 جنيه، بينما تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا بين 1,150,000 و 1,500,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار نيسان سنترا أسعار نيسان سنترا 2026 أسعار تويوتا كورولا أسعار تويوتا كورولا 2026 أسعار نيسان سنترا وتويوتا كورولا سعر نيسان سنترا 2026 سعر نيسان سنترا 2026 في مصر سعر تويوتا كورولا سعر تويوتا كورولا 2026 سعر تويوتا كورولا في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

قافلة طبية

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

الفاعليات

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد