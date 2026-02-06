نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟

تقدم العلامات اليابانية مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، منها السيارة نيسان سنترا وتويوتا كورولا، وتعد تلك النسختين من أشهر السيارات اليابانية والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد"، أبرز المواصفات وأسعار السيارة نيسان سنترا وتويوتا كورولا في السوق المصري

محرك نيسان سنترا وتويوتا كورولا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT.

نيسان سنترا

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 8.9 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

تويوتا كورولا

تنطلق السيارة تويوتا كورولا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بحوالي 7 لترات، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

نيسان سنترا

أبعاد نيسان سنترا وتويوتا كورولا

ترتكز نيسان سنترا على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.615 مم، وبعرض يبلغ 1.760 مم، وبارتفاع يبلغ 1.495 مم، مع خلوص أرضي يقدر بـ 165 مم.

تويوتا كورولا

تأتي السيارة تويوتا كورولا بنسبة طول بلغت 4.630 مم، و1.780 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.435 مم، وخلوص أرضي يبلغ 164 مم، وقاعدة عجلات بطول 2700 مم.

أسعار السيارة نيسان سنترا وتويوتا كورولا في مصر

تقدم نيسان سنترا في السوق المصري بسعر يبلغ 899,000 جنيه، بينما تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا بين 1,150,000 و 1,500,000 جنيه.