بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

في مشهد يعكس التزام ماكلارين بأعلى معايير الأداء والمتانة، خضعت سيارتها الخارقة الجديدة McLaren W1 لاختبارات مكثفة وسط حرارة أريزونا القاسية، حيث قطعت السيارة مسافة 3106 أميال دون أن تظهر أي علامات إرهاق.

يأتي هذا الاختبار ضمن مراحل تطوير السيارة لضمان موثوقيتها في أقسى الظروف المناخية، بينما كان فريق المهندسين في المملكة المتحدة البريطانية يحلل البيانات المجمعة لحظة بلحظة، لتقييم أداء أنظمة الدفع والتبريد والطاقة الهجينة تحت الضغط الشديد.

أداء هجين خارق يتفوق على الأسطورة P1

تعتبر ماكلارين W1 أحدث تجسيد لفلسفة الشركة في الجمع بين الأداء الهجين المتقدم والتقنيات المستقبلية.

تعتمد السيارة على محرك V8 مزدوج التيربو مدعوم بنظام هايبرد ينتج قوة إجمالية مذهلة تبلغ 1258 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 988 رطل-قدم، ما يجعلها أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ ماكلارين حتى الآن.

وبفضل هذا النظام المتطور، تنطلق W1 من الثبات إلى 100 كم/س خلال 2.7 ثانية فقط، أي أسرع من أيقونة الشركة السابقة McLaren P1 التي كانت معيارًا في فئتها قبل عقد من الزمن.

تصميم وهندسة تمزج بين السباقات والرفاهية

لم تقتصر ماكلارين على الأداء فحسب، بل أولت اهتمامًا بالغًا بالتصميم الديناميكي والهندسي.

تأتي W1 بخطوط انسيابية تركز على الديناميكا الهوائية، مع هيكل من ألياف الكربون لتقليل الوزن وزيادة الصلابة، إلى جانب نظام تبريد ذكي قادر على الحفاظ على درجات الحرارة المثالية للمحرك والبطارية حتى في الظروف الصحراوية القاسية.

من الداخل، تجمع المقصورة بين الطابع الرياضي الفخم والتقنيات الرقمية الحديثة، لتوفر تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الإبهار والوظائف العملية.

امتداد لإرث ماكلارين الأسطوري

منذ إطلاق P1 عام 2013، رسخت ماكلارين مكانتها كواحدة من أقوى المنافسين لعمالقة الأداء مثل فيراري ولامبورجيني وبورشه.

ومع W1، تؤكد الشركة البريطانية أنها لا تزال في طليعة الابتكار، مدفوعة برؤية تسعى لتوسيع حدود السرعة والتكنولوجيا في السيارات المخصصة للطرق العامة.

النتائج الأولية من اختبار أريزونا تثبت أن ماكلارين W1 ليست مجرد سيارة خارقة، بل تحفة هندسية تُعيد تعريف مفهوم الاعتمادية في فئة الهايبركار.

تبدو McLaren W1 جاهزة لكتابة فصل جديد في تاريخ السيارات الخارقة، إذ تجمع بين قوة جبارة تبلغ 1258 حصانًا، أداء كهربائي ذكي، وتحمّل استثنائي لدرجات الحرارة القصوى.