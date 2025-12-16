مفتي تشاد: مصر صاحبة الدور الريادي في مجال الدعوة والفتوى

التقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الشيخ أحمد النور محمد الحلو - مفتي جمهورية تشاد، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء الدولي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والمؤسسات الدينية في جمهورية تشاد، لا سيما في مجالات نشر الفكر الوسطي، ومواجهة التطرف، ودعم الخطاب الديني الرشيد، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء حرص مصر؛ قيادةً ومؤسسات دينية، على دعم قضايا الأمة الإسلامية، وتعزيز أواصر التعاون العلمي والدعوي مع الدول الإفريقية الشقيقة، مشيدًا بالدور المهم الذي تنهض به المؤسسات الدينية التشادية في خدمة الإسلام وقيمه السمحة.

من جانبه، أعرب مفتي تشاد عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به مصر في مجال الدعوة والفتوى، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف في نشر الوسطية والاعتدال، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين.

كما ثمّن المسئول التشادي استهلال برنامج "شموس أزهرية في سماء العالم" الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية بالعالم التشادي الجليل الراحل محمد عليش عوضة، قائلاً إن دراسة العالم الجليل في الأزهر الشريف جعلته رائد التعليم والتنوير عندما عاد إلى وطنه تشاد.