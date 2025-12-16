السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة

اكد السفير عمر عامر، السفير المصري في اليونان، أن مركب الهجرة الغير شرعية التي غرقت كانت تحمل على متنها 34 راكبا منهم 27 مصريون، مشيرا إلى أن معظم من كانوا على المركب أعمارهم تتراوح ما بين 14 و 18 عاما.

وقال عمر عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، ان هذه المراكب لم تكن غير صالحة ولتا مؤهلة للأبحار بهذا الكم من الأشخاص، مؤكدا أنه تعد هذه مأساة متكررة، مؤكدا أن مركب الهجرة غير الشرعية غرق جنوب جزيرة "كريت" اليونانية.

وتابع السفير المصري في اليونان، أنه جار التجهيز لإعادة الناجين إلى مصر على نفقة الدولة، مؤكدا أن عدد الناجين من مركب الهجيرة الغير شرعية 2 فقط حتى هذه اللحظة.

وأشار عمر عامر إلى أن الحكومة المصرية لم تتأخر في توفير فرص العمل لشبابنا في الخارج بشكل قانوني، مؤكدا أن اليونان بها فرص عمل ولكن بشكل قانوني.