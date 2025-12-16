قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة
السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
توك شو

السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة

مركب الهجرة الغير شرعية
مركب الهجرة الغير شرعية
محمود محسن

اكد السفير عمر عامر، السفير المصري في اليونان، أن مركب الهجرة الغير شرعية التي غرقت كانت تحمل على متنها 34 راكبا منهم 27 مصريون، مشيرا إلى أن معظم من كانوا على المركب أعمارهم تتراوح ما بين 14 و 18 عاما.

وقال عمر عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، ان هذه المراكب لم تكن غير صالحة ولتا مؤهلة للأبحار بهذا الكم من الأشخاص، مؤكدا أنه تعد هذه مأساة متكررة، مؤكدا أن مركب الهجرة غير الشرعية غرق جنوب جزيرة "كريت" اليونانية.

وتابع السفير المصري في اليونان، أنه جار التجهيز لإعادة الناجين إلى مصر على نفقة الدولة، مؤكدا أن عدد الناجين من مركب الهجيرة الغير شرعية 2 فقط حتى هذه اللحظة.

وأشار عمر عامر إلى أن الحكومة المصرية لم تتأخر في توفير فرص العمل لشبابنا في الخارج بشكل قانوني، مؤكدا أن اليونان بها فرص عمل ولكن بشكل قانوني.

السفير عمر عامر اليونان الهجرة الغير شرعية جزيرة كريت الدولة

