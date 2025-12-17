«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن واقعة الفيديو المفبرك المتداول عن المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه صُنع باحترافية عالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث ظهرت خلاله سيدة يُرجح انتماؤها للجماعة في الخارج، بأداء تمثيلي مدروس لتبدو كسائحة مصدومة من خلو المتحف من الزوار، بالتزامن مع ترويج شائعات حول رفع أسعار تأشيرات السياحة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف بشكل مباشر ضرب الموسم السياحي، الذي تعوّل عليه الدولة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية الوعي المجتمعي والتعامل بحذر مع المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.