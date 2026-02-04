براتب 15 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 23 وظيفة جديدة

تُواصل وزارة العمل جهودها في إتاحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وخريجي الجامعات في مختلف القطاعات والتخصصات، سواء وظائف حكومية أو خاصة، برواتب مجزية تُسهم في تلبية احتياجاتهم الشهرية ومتطلباتهم المعيشية، حيث أعلنت الوزارة ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر فبراير 2026، عن توفر فرص عمل جديدة للشباب في تخصصات الأمن والقيادة، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية للشباب بالقطاع الخاص.

الوظائف المتاحة

أوضحت وزارة العمل، أن إحدى المؤسسات الكبرى بمنطقة القطامية تحتاج لـ23 موظفا في التخصصات التالية:

ـ أمن إداري «15 فرصة»: برواتب تتراوح ما بين 8.000 إلى 10.000 جنيه، واشترطت المؤسسة أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و45 عاما، مع خبرة سابقة لمدة 5 سنوات.

ـ سائق «8 فرص»: برواتب مجزية تبدأ من 9.000 وتصل إلى 15.000 جنيه، على أن يتراوح السن بين 30 و50 عاما، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

أشارت الوزارة إلى أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات «عالية أو متوسطة» حسب طبيعة المهنة المطلوبة، مع ضرورة استيفاء شرط السن العام الذي يبدأ من 22 عاما وحتى 45 عاما لبعض التخصصات، كما تضمن المؤسسة للمقبولين رقما تأمينيًا ومزايا العمل في بيئة مستقرة.

وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف والذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة التواصل والاستفسار عبر الهاتف المخصص للتقديم وهو: «01099910102».

وظائف حكومية

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد من المسابقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لشغل وظائف مختلفة في الجهاز الإداري للدولة، للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية.

وجاءت خريطة الوظائف الحكومية الجديدة بعدة جهات، نوه عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان صحفي منذ عدة أيام، وتتضمن، وظائف شاغرة في كل من وزارات «المالية، الأوقاف، النقل والصناعة، الأزهر الشريف»، إضافة إلى «الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للنقل النهري، مصلحة الخبراء بوزارة العدل».

وأوضح الجهاز، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أن هذه المسابقات تشمل وظائف في عدة جهات: «الأزهر الشريف، وزارة المالية، وزارة الأوقاف، وزارة الصناعة وعدد من الجهات التابعة لها، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للنقل النهري، مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل».

طرق التقديم للوظائف المطلوبة

ودعا الجهاز جميع الراغبين في التقدم إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه، بالإضافة إلى متابعة الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك، للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف، وشروط التقديم، ومواعيد الامتحانات.