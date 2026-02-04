قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
استعدادا لـ رمضان.. منال عوض: توفير 7823 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

براتب 15 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 23 وظيفة جديدة

وزارة العمل تعلن عن 23 وظيفة جديدة
وزارة العمل تعلن عن 23 وظيفة جديدة
خالد يوسف

تُواصل وزارة العمل جهودها في إتاحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وخريجي الجامعات في مختلف القطاعات والتخصصات، سواء وظائف حكومية أو خاصة، برواتب مجزية تُسهم في تلبية احتياجاتهم الشهرية ومتطلباتهم المعيشية، حيث أعلنت الوزارة ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر فبراير 2026، عن توفر فرص عمل جديدة للشباب في تخصصات الأمن والقيادة، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية للشباب بالقطاع الخاص.

الوظائف المتاحة

أوضحت وزارة العمل، أن إحدى المؤسسات الكبرى بمنطقة القطامية تحتاج لـ23 موظفا في التخصصات التالية:

ـ أمن إداري «15 فرصة»: برواتب تتراوح ما بين 8.000 إلى 10.000 جنيه، واشترطت المؤسسة أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و45 عاما، مع خبرة سابقة لمدة 5 سنوات.

ـ سائق «8 فرص»: برواتب مجزية تبدأ من 9.000 وتصل إلى 15.000 جنيه، على أن يتراوح السن بين 30 و50 عاما، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

أشارت الوزارة إلى أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات «عالية أو متوسطة» حسب طبيعة المهنة المطلوبة، مع ضرورة استيفاء شرط السن العام الذي يبدأ من 22 عاما وحتى 45 عاما لبعض التخصصات، كما تضمن المؤسسة للمقبولين رقما تأمينيًا ومزايا العمل في بيئة مستقرة.

وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف والذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة التواصل والاستفسار عبر الهاتف المخصص للتقديم وهو: «01099910102».

وظائف حكومية

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد من المسابقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لشغل وظائف مختلفة في الجهاز الإداري للدولة، للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية.

وجاءت خريطة الوظائف الحكومية الجديدة بعدة جهات، نوه عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان صحفي منذ عدة أيام، وتتضمن، وظائف شاغرة في كل من وزارات «المالية، الأوقاف، النقل والصناعة، الأزهر الشريف»، إضافة إلى «الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للنقل النهري، مصلحة الخبراء بوزارة العدل».

وأوضح الجهاز، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أن هذه المسابقات تشمل وظائف في عدة جهات: «الأزهر الشريف، وزارة المالية، وزارة الأوقاف، وزارة الصناعة وعدد من الجهات التابعة لها، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للنقل النهري، مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل».

طرق التقديم للوظائف المطلوبة

ودعا الجهاز جميع الراغبين في التقدم إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه، بالإضافة إلى متابعة الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك، للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف، وشروط التقديم، ومواعيد الامتحانات.

براتب 15 ألف جنيه وزارة العمل 23 وظيفة جديدة للشباب وخريجي الجامعات وظائف حكومية أو خاصة القطاع الخاص فرص عمل لائقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ترشيحاتنا

الأهلي

توروب يمنح لاعبي الأهلي راحه اليوم من التدريبات

الزمالك

الزمالك ينهي أزمة التذاكر الخاصة بالسفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو

محمد الجارحي

الجارحي رئيسًا لبعثة الأهلي في الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

بالصور

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد