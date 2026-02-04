المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته

أكد المجلس الرئاسي الليبي، ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت مصادر ليبية بأن مكتب النائب العام في ليبيا وافق على تسليم جثمان سيف الإسلام إلى ذويه.

فيما قال ‌‏مصدر مقرب من عائلة القذافي أن سيف الإسلام كان وحده في الاستراحة أثناء الهجوم عليه وأن الأسرة ستحدد خلال الساعات مكان دفنه وقد يكون في بني وليد.

ومنذ قليل ؛ ‌كشف ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام القذافي، أن نجل الرئيس الليبي السابق ، كان صائما وكان يتحضر للإفطار في حديقة منزله عند اغتياله.

وقال ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام في تصريحات له : جثمان سيف الإسلام لدى السلطات المختصة والطب الشرعي.

وأضاف ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام: سيف الإسلام قتل بالرصاص في منزله‌ والمسلحون قفزوا من سور الحديقة وأطلقوا الرصاص على سيف الإسلام.



