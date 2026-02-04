فك شفرة المعلومات الخاصة بطائرة رئيس الأركان الليبي المنكوبة

كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال الانتهاء من عملية فك شفرة كافة المعلومات المسجلة في جهاز الصوت الخاص بالطائرة المنكوبة التي كان يستقلها رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.

ووفق وسائل إعلام ليبية، فقد أظهرت التسجيلات تصريحات الطيارين بشأن تعطل مولدين كهربائيين في الطائرة، وهو ما شكّل خللاً فنياً بالغ الأثر.

وبين وزير النقل التركي، أن سجل بيانات الرحلة كان قديماً جداً وتعرض لأضرار جسيمة حالت دون استخراج أي معلومات منه حتى الآن، إلا أن البيانات المستخلصة من مسجل الصوت اعتُبرت كافية لتحديد سبب تحطم الطائرة.

وبيّن أن الطائرة كانت على اتصال مستمر مع برج المراقبة قبل وبعد مكالمة الطوارئ، حيث أشار الطيارون إلى حدوث عطل كهربائي.

وأوضح أوغلو أن الطيارين طلبوا العودة إلى المطار عبر نداء الطوارئ، ليبدأ برج المراقبة في توجيه الطائرة، لكن بسبب تعطل جميع أنظمة الطائرة، تم الانتقال إلى التوجيه اليدوي.

وأشار إلى أن الطائرة تعرضت للحادث أثناء اقترابها من المطار في منطقة هايما وسقطت هناك.

ولفت الوزير إلى أن الطائرة كانت مزودة بجهازين يعرفان بـ”الصندوق الأسود”، أحدهما لتسجيل البيانات والآخر لتسجيل الصوت، وكلاهما تعرض لأضرار جسيمة.

كما صرح بأن الأجهزة التالفة يمكن تحليلها في روسيا أو إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، وقد تقرر إرسالها إلى إنجلترا بعد التشاور مع الجانب الليبي، نظراً لأن فرنسا هي بلد الصنع.

وأوضح أن الاتصال مع الطائرة استمر حتى الدقيقة 27–28 قبل أن يبدأ في الانقطاع تدريجياً، حيث ظهرت الطائرة جزئياً على الرادار، ثم سقطت بشكل كامل في الدقيقة 37.