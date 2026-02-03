الغرف التجارية : استقطبنا 250 مسئولا تركيًا بمجالنا للمشاركة في ملتقى العلمين

علق علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية، على استضافة مدينة العلمين الجديدة لملتقى الغرف التجارية المصرية التركية .

وقال عز في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" خلال 6 أشهر نجحنا في استقطاب 250 رئيس غرفة تجارية من الجانب التركي للمشاركة في ملتقى الغرف التجارية المصرية التركية ".

وتابع علاء عز :" نبحث عن شراكات قوية ومستدامة بين مصر وتركيا في قطاع التجارة والتبادل التجاري ".

واكمل علاء عز :" هذا الملتقى يعقد سنويا وهذه ثاني مرة يعقد خارج تركيا وهناك توجه سياسي واستراتيجي بين مصر وتركيا لتعزيز التعاون التجاري ".

ولفت علاء عز:" المنتدى يشارك به أكثر من 100 ممثل عن مجتمع الاعمال المصري".

وتابع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية،:" نسعى لجذب الصناعات التركية لمصر وتوطينها، لافتا إلى أن تركيا رحبت بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات التجارية والصناعية.

أكد أن الاجتماع السنوي، الذي يُعقد منذ 23 عامًا، يعكس التوجه السياسي والاستراتيجي لتعزيز العلاقات بين مصر وتركيا، ويظهر رغبة الطرف التركي في ضخ استثمارات جديدة في مصر، مستفيدًا من المزايا التنافسية للبلاد، مثل القدرة على التصدير بدون جمارك إلى 3 مليارات مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والوطن العربي والولايات المتحدة، في ظل التحديات والحروب التجارية العالمية.

وأضاف عز أن هذا المنتدى يشكل منصة لتأسيس شراكات قوية ومستدامة بين الشركات المصرية والتركية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

