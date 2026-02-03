علاء عز: إقامة منطقة صناعية تركية على أرض مصر في برج العرب والعلمين

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوربية، أن منتدى التعاون التركي المصري شارك به نحو 200 شخصيه من غرف التجارة والصناعة والبورصات من تركيا.

واضاف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوربية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنتدى شارك به أكثر من 100 ممثل عن مجتمع الاعمال المصري، متابعا أن تم اختيار مدينه العلمين من اجل التعاون التركي المصري.

وتابع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوربية، أن نسعى لجذب الصناعات التركيه لمصر وتوطينها، لافتا إلى أن تركيا رحبت بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات التجارية والصناعية.

وأشار إلى أن اقامة منطقة صناعية تركية على ارض مصر في برج العرب والعلمين.